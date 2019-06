حسم الخلاف حول إجابة جزئية بامتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة

كتب محمود طه حسين

قررت كنترولات الثانوية العامة احتساب الاجابتين صح وهم" will win و are going to win" بامتحان اللغة الإنجليزية الأولى للطلاب بعد أن أثارت جدلا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أنه جاءت بالسؤال الأول بالنموذج رقم أ جملة أثارت جدلا فى إجابتها وبحسب ما ورد فى نموذج الإجابة تعتبر الإجابة الصحيحةare going to " وهو ما يطابق الإجابة الموجودة بكتاب الطالب بالصفحة رقم 12.

وأوضحت أنه بإحصاء النسبة التى تم تصحيحها اليوم فى العينة العشوائية تبين أن بعض الطلاب أجاب " will win" ومن ثم تحسب الاجابتين صحيحتين.