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حسم الخلاف حول إجابة جزئية بامتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة

السبت، 15 يونيو 2019 03:30 م
حسم الخلاف حول إجابة جزئية بامتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة امتحانات - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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قررت كنترولات الثانوية العامة  احتساب الاجابتين صح وهم"  will win و are going to win" بامتحان اللغة الإنجليزية الأولى للطلاب بعد أن أثارت جدلا.
 
 
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أنه جاءت بالسؤال الأول بالنموذج رقم أ جملة أثارت جدلا فى إجابتها وبحسب ما ورد فى نموذج الإجابة تعتبر الإجابة الصحيحةare going to " وهو ما يطابق الإجابة الموجودة بكتاب الطالب بالصفحة رقم 12.
 
 
وأوضحت أنه بإحصاء النسبة التى تم تصحيحها اليوم فى العينة العشوائية تبين أن بعض الطلاب أجاب " will win" ومن ثم تحسب الاجابتين صحيحتين. 
 

2019، يوم 8 يونيو الجارى، وتعقد لـ669,749 طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

 

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

 

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

 

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزًا، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.

 


امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان الاستاتيكا

امتحان الاستاتيكا 2019

الاستاتيكا للثانوية العامة

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