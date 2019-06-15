حبس مسجل خطر تخصص فى سرقة الهواتف بالسلام 4 أيام

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة السلام بحبس مسجل خطر لسرقته هواتف المواطنيين، بأسلوب المغافلة بمنطقة السلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى قسم شرطة السلام ثانٍ بلاغا من فكهانى بقيام أحد الأشخاص "أدلى بأوصافه التقريبية" بسرقة هاتفه المحمول بأسلوب الخطف حال سيره بدائرة القسم، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل سبق اتهامه فى 3 قضايا آخرهم قضية "مخدرات".

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة و3 وقائع بذات الأسلوب، وبإرشاده تم ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميليه "سيئى النية"، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف المحمولة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.