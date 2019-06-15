حبس متهم بحيازة مخدر الاستروكس بالسلام 4 أيام

كتب ــ أحمد حسنى

أمرت نيابة السلام، بحبس المتهم "فؤاد.م"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة مخدر الاستروكس بمنطقة النهضة.

وكشفت التحريات قيام المتهم "فؤاد. م،"عاطل 26، بترويج مخدر الاستروكس وبيعه بدائرة قسم السلام ثان.

ترجع الواقعة بتلقي قسم شرطة النهضة، عدة بلاغات تفيد بقيام "فؤاد. م"، بترويج المواد المخدرة، وبيعها علي المواطنين بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكن ضباط قسم شرطة السلام ثان من القبض علي المتهم وبحوزته كمية من مخدر الاستروكس قبل ترويجها، وبسؤاله أنكر ترويجه المواد المخدرة وبيعها، أو امتلاكه للمضبوطات وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات اللازمة.