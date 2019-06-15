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حبس فنى بمستشفى الواسطى 4 أيام بعد وفاة مريضين داخل قسم العناية المركزة

السبت، 15 يونيو 2019 01:23 م
حبس فنى بمستشفى الواسطى 4 أيام بعد وفاة مريضين داخل قسم العناية المركزة حبس -أرشيفية
بنى سويف ـ هانى فتحى

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أمرت نيابة مركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف  اليوم السبت، بحبس موظف فنى بالمستشفى المركزى بمدينة الواسطى 4 أيام لحين انتهاء التحقيقات بعد وفاة مريضين داخل قسم العناية المركزة. 
 
واستدعت النيابة "س .ع" 35 سنة مقيم مركز الواسطى  فنى بالمستشفى المركزى، والذى أكد فى أقواله، إنه حدث عطل بمواسير الأكسجين نتيجة الضغط الشديد عليها.
 
واستمعت النيابة العامة بمركز الواسطى لأقوال الطبيبة "ش. ص" الطبيبة المقيمة بقسم العناية المركزة بالمستشفى والتى جاء فى أقوالها حدوث عطل فى مواسير الأكسجين نتيجة ضعف الغاز، كما استدعت النيابة العامة مدير مستشفى الواسطى للاستماع لأقواله فى الواقعة. 
 
وتلقى اللواء اشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف إخطارا من مركز شرطة الواسطى بإبلاغ نقطة المستشفى وفاة "جمعة .ع .ج" 60 سنة فلاح مقيم قرية الرقة التابعة لمركز الواسطى و"قليدة .أ. ف" 71 سنة مقيمة الكريمات مركز اطفيح محافظة الجيزة داخل قسم العناية المركزة بالمستشفى .
 
وانتقلت قوة من مركز شرطة الواسطى إلى المستشفى وتم إخطار النيابة العامة بمركز الواسطى للتحقيق فى الواقعة  والتى أمرت بانتداب الطب الشرعى لمناظرة الجثتين .
 
وكانت مديرية الصحة بمحافظة بنى سويف بإشراف الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة فتحت تحقيقا فى الواقعة .
 
 

بنى سويف

مستشفى الواسطى

العناية المركزة

وفاة مريضين

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