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حبس فران 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة قتل أبن عمه فى الأميرية

السبت، 15 يونيو 2019 03:21 م
حبس فران 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة قتل أبن عمه فى الأميرية حبس-أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة الأميرية بحبس فران ،4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة قتل ابن عمه ثأرا لأبيه، وصرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من اعداد تقرير الصفة التشريحية ، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات .
 
وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الأميرية قيام أحد الأشخاص، فران، مقيم بمحافظة أسيوط، سبق اتهامه في 5 قضايا آخرها قضية "سلاح بدون ترخيص" والمطلوب ضبطه وإحضاره في واقعة قتل نجل عمه.
 
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بما أكدته التحريات لارتكابه واقعة القتل إثر خصومة ثأرية سابقة مع المجنى عليه لقيامه بقتل والده بسبب خلافات على حيازة قطعة أرض،  تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
 

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