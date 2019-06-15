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حبس عصابة "ولاء" لسرقة الشقق السكنية فى التجمع

السبت، 15 يونيو 2019 12:44 م
حبس عصابة "ولاء" لسرقة الشقق السكنية فى التجمع حبس - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الشقق السكنية، بمنطقة التجمع الخامس، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين هم "عاطف.ف "،مسجل فى قضيتين سرقة بالإكراه، و"إيهاب.م"،عاطل، و"ولاء.ع"، واعترف المتهمين أمام النيابة بتكوينهم تشكيل عصابى لسرقة الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس، كما اعترفا بسرقتهم لشقتين بأسلوب كسر الباب ومداهمة ملاك الشقة، والاستيلاء على 4600" جنيه، و5 أساور ذهبية عيار21، 2 خاتم ذهبي"، وأرشدوا عن مكان المسروقات.

 

وكانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة التجمع الخامس، عدة بلاغات تفيد بسرقة شققهم السكنية بأسلوب كسر الباب، وبإجراء التحريات اللازمة، وتفريغ كاميرات المراقبة، الخاصة بالمناطق التى حدث بها وقائع السرقة، تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وبسؤالهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.


تشكيل عصابى

عصابة ولاء

نيابة القاهرة الجديدة

سرقة الشق السكنية

القاهرة الجديدة

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