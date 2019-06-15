حبس عاطل 5 سنوات غيابيا لترويجه المخدرات على المتعاطين بالمنوفية

المنوفية ــ محمد فتحى

أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار صبرى المنياوى رئيس الدائرة الثانية، حكمها بحبس "محمود .م .ا" 5 سنوات غيابيا لترويجه المواد المخدرة على المتعاطين بدائرة مركز منوف .

كان اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن الرائد خالد مكاوى رئيس مباحث مركز منوف، من ضبط "محمود .م .ا" عاطل لترويجه المواد المخدرة على المتعاطين بدائرة منوف.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، وعقب انتهاء التحقيق تمت إحالته للمحكمة والتى أصدرت حكمها المتقدم.