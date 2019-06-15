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حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع بعين شمس

السبت، 15 يونيو 2019 03:54 م
حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع بعين شمس سرقة سيارة،ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة عين شمس برئاسة شريف عيسوى،  بحبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق كونوا تشكيل عصابى لسرقة السيارات  .

 

وتمكن رجال مباحث قسم شرطة عين شمس، من ضبط ثلاثة عاطلين أثناء  استقلالهم  سيارة مُبلغ بسرقتها من أحد المواطنين، وبحوزتهم 3 شاشة LCD "مجهولين المصدر".

 

وبمواجهتهم أقروا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات السيارات باسلوب المفتاح المصطنع والمتاجر بإسلوب كسر القفل، وأن  المضبوطات التى بحوزتهم من متحصلات نشاطهم الإجرامى، كما اعترفوا بارتكاب (4 حوادث سرقات سيارات ومتاجر بذات الأسلوب)، وبإرشادهم تم ضبط باقى المسروقات لدى (اثنين من عملائهما "سيئى النية") أحدهما محكوم عليه بالحبس 4 سنوات فى قضية "سرقة" جارى العمل على ضبطهما، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهم بالسرقة.


عين شمس

سرقة سيارات فى عين شمس

قسم شرطة عين شمس

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