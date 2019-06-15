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"حبس القاتل والزانى".. نيابة الدخيلة تقرر حبس قاتل زوجته وعشيقها 4 أيام

السبت، 15 يونيو 2019 07:15 م
"حبس القاتل والزانى".. نيابة الدخيلة تقرر حبس قاتل زوجته وعشيقها 4 أيام حبس - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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قرر المستشار مصطفى المنشاوى، رئيس نيابة الدخيلة، حبس كل من عامل دوكو وسائق 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهام الأول بقتل زوجته والثانى بالزنا، والتصريح بدفن جثة الزوجة بعد تشريحها لمعرفة سبب الوفاه، والتحفظ على السكين المستخدم فى الحادث، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية اخطاراً من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة بقيام عاطل بقتل زوجته لشكة فى سلوكها بمنطقة الحديد والصلب غرب المدينة.

توصلت تحريات المباحث، عندما داخل شقة إ.ق.ع، الزوج، 37 سنة، عامل دوكو، إلى شقته فوجد المجنى عليها زوجته ألفت.ف.إ، 36 سنة، مشرفة بإحدى المدارس، ووجود المتهم م.أ.أ، 26 سنة، سائق أتوبيس المدرسة التى تعمل بها الزوجة، داخل الشقة فتبين أن تربطهم علاقة عمل ثم تطورت إلى علاقة عاطفية على إثرها قام بالتعدى عليها باستخدام سكين المطبخ، وتم نقل الجثة إلى مشرحة كوم الدكة، والقى القبض على المتهم وتحرر المحضر رقم 3735 لسنة 2019 إدارى الدخيلة بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.


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