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حالة الطقس اليوم السبت 15/6/2019 فى مصر والدول العربية

السبت، 15 يونيو 2019 12:00 ص
حالة الطقس اليوم السبت 15/6/2019 فى مصر والدول العربية حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربي اليوم السبت، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فيكون خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فيكون معتدل، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن 

نهاراً

ترتفع درجات الحرارة قليلاً لتقترب من مُعدلاتها الاعتيادية نسبةً لهذا الوقت من العام.
ويكون الطقس صيفياً مُعتدلاً في الجبال، وصيفياً اعتيادياً في بقية المناطق. وتكون الرياح غربية مُعتدلة السرعة.

وفي خليج العقبة:

- الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 26 درجة مئوية.

ليلاً

يكون الطقس لطيفاً بوجه عام، يميل للبرودة مع ساعات الليل المتأخرة في المناطق الجبلية والسهول الشرقية. وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
 

الطقس فى فلسطين 

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس صيفياً عادياً في المناطق الجبلية، وحاراً نسبياً إلى حار فى باقى المناطق نهاراً، ولطيفاً ليلاً، وتكون الرياح متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة. 

 


الطقس

حالة الطقس

الارصاد

درجات الحرارة

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