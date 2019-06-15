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توافد طلاب الثانوية العامة (علمى) على لجان امتحان الاستاتيكا

السبت، 15 يونيو 2019 07:29 ص
توافد طلاب الثانوية العامة (علمى) على لجان امتحان الاستاتيكا امتحانات الثانوية العامة - أرشيفية
كتب - محمود طه حسين

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بدأ طلاب الثانوية العامة، التوافد على لجان الامتحانات، استعدادا لدخول لجنة اختبار مادة الاستاتيكا فى التاسعة صباح اليوم السبت، كأول فرع من فروع الرياضيات لطلاب الشعبة العلمية، حيث يؤدى قرابة 117 ألف طالب وطالبة امتحان الرياضيات للثانوية العامة.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى، وتعقد  لـ669,749 طالبا وطالبة، منهم

264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية، و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"،

و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

 كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات

الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم

1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ

عددهم 45 طالبا.

 

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع

على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع

القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

 

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على

مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية

156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896

استراحة.

 

 


امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان الاستاتيكا

امتحان الاستاتيكا 2019

الاستاتيكا للثانوية العامة

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