تنميل الذراع اليسرى مش دايما علامة لنوبة قلبية.. اعرف الأسباب الأخرى

كتبت هند عادل

تنميل الذراع اليسرى من الأمور المقلقة لأن الأمر الأكثر شيوعا أنه علامة على الإصابة ووجود مشاكل خطيرة لكن قد يكون الأمر بسيطا نتيجة لوضع النوم الخاطئ، والنتيجة النهائية أنه يجب التعامل بشكل جدى مع أى شعور بتنميل فى الذراع اليسرى، حسبما ذكر موقع "healthline".

أعراض مصاحبة لتنميل اليد اليسرى تتطلب التدخل الفورى:

ألم فى الصدر والضغط.

آلام الظهر أو الفك أو الكتف.

تلون الجلد.

تورم.

مشاكل فى التنفس أو البلع.

ارتباك.

صداع مفاجئ.

شلل فى الوجه.

الغثيان والقىء.

مشاكل التوازن والتنسيق المفاجئ.





أسباب تنميل الذراع الأيسر

ضعف إمدادات الدم

تحدث اضطرابات تدفق الدم تدفق الدم بالشرايين والأوردة نتيجة الإصابة بمرض السكرى أو ارتفاع ضغط الدم أو الفشل الكلوى.

كسور العظام

يمكن أن يكون تنميل الذراع نتيجة لكسر فى العظام ويصاحبه شعور قوى بالألم والتورم.

الحروق

قد تسبب الحرارة أو الحرق الكيميائى تنميل الذراع.

لدغ الحشرات

لسعات الحشرات والعض لا يكون له نفس التأثير عند جميع الأشخاص، فهناك من يعانون من الحساسية الشديدة والبعض الآخر يعانون من أعراض بسيطة فقط قد تشمل هذه الأعراض التنميل حول المنطقة المصابة.

إصابة الضفيرة العضدية

تنفجر الأعصاب العضدية من الحبل الشوكى فى الرقبة إصابة هذه الأعصاب يمكن أن يقطع الرسائل من المخ إلى الذراعين، ما يسبب فقدان الشعور، يمكن أن يؤثر ذلك أيضًا على الكتف والكوع والرسغ واليد.

سرطان عنق الرحم

يحدث داء الفقار فى عنق الرحم مع اعتلال النخاع وهو ما يعرف أيضًا باسم اعتلال النخاع الفقرى عنق الرحم عندما يصبح الحبل الشوكى فى العنق مضغوطًا، وهذا يمكن أن يسبب تنميلا أو ضعفا أو ألما فى الذراع الأعراض، وآلام الرقبة وصعوبة استخدام اليدين أو المشى.