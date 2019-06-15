سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 يونيو 2019 12:19 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

تنميل الذراع اليسرى مش دايما علامة لنوبة قلبية.. اعرف الأسباب الأخرى

السبت، 15 يونيو 2019 11:30 م
تنميل الذراع اليسرى مش دايما علامة لنوبة قلبية.. اعرف الأسباب الأخرى تنميل الذراع الأيسر
كتبت هند عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنميل الذراع اليسرى من الأمور المقلقة لأن الأمر الأكثر شيوعا أنه علامة على الإصابة ووجود مشاكل خطيرة لكن قد يكون الأمر بسيطا نتيجة لوضع النوم الخاطئ، والنتيجة النهائية أنه يجب التعامل بشكل جدى مع أى شعور بتنميل فى الذراع اليسرى، حسبما ذكر موقع "healthline".

أعراض مصاحبة لتنميل اليد اليسرى تتطلب التدخل الفورى:

خدر_اليد_اليمنى

 

ألم فى الصدر والضغط.

آلام الظهر أو الفك أو الكتف.

تلون الجلد.

تورم.

مشاكل فى التنفس أو البلع.

ارتباك.

صداع مفاجئ.

شلل فى الوجه.

الغثيان والقىء.

مشاكل التوازن والتنسيق المفاجئ.

resize
 

 

أسباب تنميل الذراع الأيسر

ضعف إمدادات الدم

تحدث اضطرابات تدفق الدم تدفق الدم بالشرايين والأوردة نتيجة الإصابة بمرض السكرى أو ارتفاع ضغط الدم أو الفشل الكلوى.

كسور العظام

يمكن أن يكون تنميل الذراع نتيجة لكسر فى العظام ويصاحبه شعور قوى بالألم والتورم.

الحروق

قد تسبب الحرارة أو الحرق الكيميائى تنميل الذراع.

لدغ الحشرات

لسعات الحشرات والعض لا يكون له نفس التأثير عند جميع الأشخاص، فهناك من يعانون من الحساسية الشديدة والبعض الآخر يعانون من أعراض بسيطة فقط قد تشمل هذه الأعراض التنميل حول المنطقة المصابة.

إصابة الضفيرة العضدية

تنفجر الأعصاب العضدية من الحبل الشوكى فى الرقبة إصابة هذه الأعصاب يمكن أن يقطع الرسائل من المخ إلى الذراعين، ما يسبب فقدان الشعور، يمكن أن يؤثر ذلك أيضًا على الكتف والكوع والرسغ واليد.

سرطان عنق الرحم

يحدث داء الفقار فى عنق الرحم مع اعتلال النخاع  وهو ما يعرف أيضًا باسم اعتلال النخاع الفقرى عنق الرحم عندما يصبح الحبل الشوكى فى العنق مضغوطًا، وهذا يمكن أن يسبب تنميلا أو ضعفا أو ألما فى الذراع الأعراض، وآلام الرقبة وصعوبة استخدام اليدين أو المشى.


الذراع الأيسر

تنميل الذراع

اسباب تنميل اليد اليسرى

النوبات القلبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. ناشطة فى مكافحة الفساد تؤدى اليمين كأول رئيسة لسلوفاكيا.. مصرع وإصابة 24 شخصا فى انفجارين بمقديشيو.. ترامب يحذر من انهيار السوق حال خسارته انتخابات 2020

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. ناشطة فى مكافحة الفساد تؤدى اليمين كأول رئيسة لسلوفاكيا.. مصرع وإصابة 24 شخصا فى انفجارين بمقديشيو.. ترامب يحذر من انهيار السوق حال خسارته انتخابات 2020

محمد بن سلمان: يهمنا أمن السودان ومستمرون فى دعم أشقائنا السودانيين

محمد بن سلمان: يهمنا أمن السودان ومستمرون فى دعم أشقائنا السودانيين

بفلاتر قطة.. وزير باكستانى يتعرض لموقف محرج خلال مؤتمر صحفى على الهواء

بفلاتر قطة.. وزير باكستانى يتعرض لموقف محرج خلال مؤتمر صحفى على الهواء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

فيديو.. مطربة سعودية تؤدى السلام الملكى بطريق أوبرالية وتبهر حضور الحفل

فيديو.. مطربة سعودية تؤدى السلام الملكى بطريق أوبرالية وتبهر حضور الحفل

مترو الأنفاق: مد ساعات العمل طوال فترة بطولة أفريقيا للثانية صباحًا

مترو الأنفاق: مد ساعات العمل طوال فترة بطولة أفريقيا للثانية صباحًا

فيديو.. الرئيس السيسى يزور ملعب الدفاع الجوى ويوجه رسالته للاعبى المنتخب

فيديو.. الرئيس السيسى يزور ملعب الدفاع الجوى ويوجه رسالته للاعبى المنتخب

حاجة جميلة.. هكذت وصفت حلا شيحا زيارة السيسى معسكر المنتخب قبل أمم إفريقيا

حاجة جميلة.. هكذت وصفت حلا شيحا زيارة السيسى معسكر المنتخب قبل أمم إفريقيا

متبادلا القبلات مع حبيبته.. مهاجم انبى السابق يحتفل بخطوبته فى المغرب "فيديو"

متبادلا القبلات مع حبيبته.. مهاجم انبى السابق يحتفل بخطوبته فى المغرب "فيديو"

فيديو.. الشيخ عبد الله بن زايد يفتتح مقر سفارة الإمارات الجديدة فى صوفيا

فيديو.. الشيخ عبد الله بن زايد يفتتح مقر سفارة الإمارات الجديدة فى صوفيا

فيديو.. الكلاب الضالة تهاجم طفلا فى السعودية ووالده ينقذه من الموت

فيديو.. الكلاب الضالة تهاجم طفلا فى السعودية ووالده ينقذه من الموت

اليوم السابع: كأس الأمم الأفريقية يعود إلى أحضان أم الدنيا

اليوم السابع: كأس الأمم الأفريقية يعود إلى أحضان أم الدنيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة