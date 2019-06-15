تنفيذ 7076 حكما قضائيا فى حملة أمنية بالقليوبية

القليوبية ـ نيفين طه

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 270 محكوما عليهم، و12حكما جنائيا خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والتشكيلات العصابية.

تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي، بضبط 270 محكوما عليهم بإجمالى 7076 أحكام منفذة " 819 حكما جزئيًا و 161 حكمًا مستأنف" ،وتحصيل 5915 غرامات ، وتحرير 169 مخالفة .

كما تم ضبط 35 مخالفة "5 اشغال طريق –14بائع متجول – 3 إزالات فورية – 2 إزالة فرش مؤقت ، ورفع 5 أطنان قمامة ومخلفات".