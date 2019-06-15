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تنفيذ الخطة الاستثمارية للرصف غرب الإسكندرية

السبت، 15 يونيو 2019 04:57 م
تنفيذ الخطة الاستثمارية للرصف غرب الإسكندرية رصف غرب الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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قامت إدارة الطرق ورئيس قسم المرافق  بحي غرب الإسكندرية بمتابعة أعمال مديرية الطرق والنقل حيث تم كشط طبقة الاسفلت القديمة شارع الملك شاه بعد تقاطع شارع البيهقي حتى شارع الامير لؤلؤ مساحة حوالى 270م طولى و8م عرضى وذلك  تمهيدا لأعمال الرصف.

يأتى ذلك بناء على تعليمات  الدكتور عبد العزيز قنصوه وتوجيهات اللواء هشام كمال رئيس حي غرب للاهتمام بالمظهر الجمالى وعودة الثغر لسابق عهدها.

 وأكد حى غرب انة جاري متابعة الاعمال لحين الانتهاء من خطة  الرصف خلال الخطة الاستثمارية للعام المالى 2019/2018 وذلك بوجود مدير ادارة الطرق  ورئيس قسم المرافق ومسؤولي مديرية الطرق والنقل.

 

 


الاسكندرية

خطط الرصف

حى غرب

البنية التحتية

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