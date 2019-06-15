تعرف على شروط الالتحاق بالمجمع التعليمى التكنولوجى بجامعة أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي

أعلنت جامعة أسيوط عن فتح باب القبول للطلاب الجدد بالمجمع التعليمى التكنولوجى المتكامل بأسيوط "الأمانى المصرى" والتابع لصندوق تطوير التعليم ورئاسة مجلس الوزراء، للعام الدراسى 2019 / 2020 "بنين فقط"، على أن يبدأ التقديم اعتباراً من الثلاثاء 18 من شهر يونيو الجارى، وحتى الخميس 4 / 7 / 2019 ،وذلك بمقر المجمع أمام بوابة كلية الهندسة، وتحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة.

"اليوم السابع" ينشر شروط الالتحاق بالمجمع التعليمى التكنولوجى بجامعة أسيوط.

1- يشترط حصول الطالب على مجموع 210 درجة فى الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2018/2019، كحد أدني، ولا تُقبل شهادات قبل ذلك.

2- يشترط للتقديم للالتحاق بالمجمع ألا يزيد السن فى أول أكتوبر 2019 عن 18 سنة.

3- يشترط اجتياز المتقدم لاختبارات القدرات فى "اللغة العربية – اللغة الإنجليزية – الرياضيات IQ"، والمقابلات الشخصية للطلاب وأولياء الأمور والكشف الطبى للطالب فى حال قبوله.

4- المستندات المطلوبة للتقديم تتضمن صور ضوئية من شهادة نجاح الشهادة الاعدادية للعام الدراسى 2018/2019.

5- صورة ضوئية من بيان نجاح الطالب بالشهادة الإعدادية معتمد من مديرية التربية والتعليم التابع لها الطالب.

6- عدد 2 صورة شخصية للطالب، وشهادة ميلاد كمبيوتر معتمدة وبطاقة الرقم القومى لولى الأمر.