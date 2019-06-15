تعرف على المحرومين من رخص السلاح.. أبرزهم المرضى النفسيين وأقل من 21 سنة

كتب محمود عبد الراضي

يسعى البعض للحصول على رخص سلاح، لكن هناك بعض الأشخص يتعذر حصولهم على الترخيص، وذلك لعدة أسباب، أبرزها:

-من تقل سنة عن 21 سنة ميلادية.

-من حكم علية بعقوبة جناية وكذلك من حكم علية بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض ، أو صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة فى إحدى هذه الجرائم.

-من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مفرقعات أو اتجار فى المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة.

-من حكم عليه فى جريمة من الجرائم الواردة فى البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

-من حكم عليه فى أى جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجاني يحمل سلاحاً أثناء ارتكابها من كان حملة يعتبر ظرفاً مشدداً فيها.

-المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة الشرطة.

-من ثبت إصابته بمرض عقلي أو نفسي.

-من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح .

-من لا يتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح .