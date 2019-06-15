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تعرف على المحرومين من رخص السلاح.. أبرزهم المرضى النفسيين وأقل من 21 سنة

السبت، 15 يونيو 2019 07:00 ص
تعرف على المحرومين من رخص السلاح.. أبرزهم المرضى النفسيين وأقل من 21 سنة سلاح نارى - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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يسعى البعض للحصول على رخص سلاح، لكن هناك بعض الأشخص يتعذر حصولهم على الترخيص، وذلك لعدة أسباب، أبرزها:

-من تقل سنة عن 21 سنة ميلادية.

-من حكم علية بعقوبة جناية وكذلك من حكم علية بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض ، أو صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة فى إحدى هذه الجرائم.

-من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مفرقعات أو اتجار فى المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة.

-من حكم عليه فى جريمة من الجرائم الواردة فى البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

-من حكم عليه فى أى جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجاني يحمل سلاحاً أثناء ارتكابها من كان حملة يعتبر ظرفاً مشدداً فيها.

-المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة الشرطة.

-من ثبت إصابته بمرض عقلي أو نفسي.

-من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح .

-من لا يتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح .

 


سلاح

تراخيص السلاح

رخصة السلاح

سلاح نارى

اليوم السابع بلس

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