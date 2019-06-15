تعرف على أضرار الإفراط فى تناول الخوخ.. يرفع نسبة البوتاسيوم فى الدم

الخوخ من الفواكه اللذيذة التى يفضلها الصغار والكبار وهو مصدر جيد للعديد من العناصر الغذائية مثل الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والفلافونويد والألياف الغذائية، ومع ذلك هناك أيضا بعض الأضرار والأثار الجانبية لتناول الكثير من الخوخ، حسبما ذكر موقع"goodhealthall".

(2) الكثير من البوتاسيوم قد يسبب فرط بوتاسيوم الدم

(3) قد يزيد من خطر الإصابة بالسرطان

(4) الكثير من الترطيب سيء لبشرتنا

(5) ارتفاع مستوى فيتامين (أ) هو سيء للصحة

(6) تناول الكثير من الخوخ يسبب مشاكل للحامل

(7) الألياف الغذائية المفرطة سيئة للمعدة

(8) جرعة المغنيسيوم الزائدة خطر

(9) قد يؤدى إلى زيادة الوزن

(10) ارتفاع مستوى الفوسفور

(11) الكثير من الحديد سيء لصحتنا

الآثار الجانبية لأكل الكثير من الخوخ

الكثير من مضادات الأكسدة سيئة

الإصابة بفرط بوتاسيوم الدم

الخوخ غني بالمواد المضادة للأكسدة مثل فيتامين (ج) وفيتامين (أ) وغيرها من المركبات المضادة للأكسدة مثل المغذيات النباتية والفلافونويدات وهذه المواد المضادة للاكسدة تقاتل مع الجذور الحرة للجسم ، ويمكن لمستوى عالٍ من مضادات الأكسدة في أجسامنا أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية المختلفة وأيضًا يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية النزفية.

تناول الخوخ بشكل منتظم مفيد للغاية للأفراد المصابين بارتفاع ضغط الدم حيث ترجع فائدة الخوخ بشكل أساسي إلى وجود معادن حيوية مثل البوتاسيوم فيه لأنه موسع للأوعية الدموية يريح الأوعية الدموية ويحسن الدورة الدموية وبالتالي يقلل من خطر ارتفاع ضغط الدم.

على الرغم من أن البوتاسيوم مفيد جدًا لصحتنا ويوفر عددًا من الفوائد إلا أنه من الأفضل تناول الخوخ باعتدال وذلك لأن ارتفاع مستوى البوتاسيوم في الجسم يمكن أن يخفض ضغط الدم إلى مستوى منخفض بشكل خطير ويؤدي إلى انخفاض ضغط الدم الذي يتميز بأعراض مثل التعب والدوخة والاكتئاب وضبابية الرؤية