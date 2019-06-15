تعرف على أضرار الإفراط فى تناول الخوخ.. يرفع نسبة البوتاسيوم فى الدم

اضرار الافراط فى تناول الخوخ(1) الكثير من مضادات الأكسدة سيئة
الآثار الجانبية لأكل الكثير من الخوخ
الكثير من مضادات الأكسدة سيئةالخوخ غني بالمواد المضادة للأكسدة مثل فيتامين (ج) وفيتامين (أ) وغيرها من المركبات المضادة للأكسدة مثل المغذيات النباتية والفلافونويدات وهذه المواد المضادة للاكسدة تقاتل مع الجذور الحرة للجسم ، ويمكن لمستوى عالٍ من مضادات الأكسدة في أجسامنا أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية المختلفة وأيضًا يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية النزفية.
الإصابة بفرط بوتاسيوم الدم
تناول الخوخ بشكل منتظم مفيد للغاية للأفراد المصابين بارتفاع ضغط الدم حيث ترجع فائدة الخوخ بشكل أساسي إلى وجود معادن حيوية مثل البوتاسيوم فيه لأنه موسع للأوعية الدموية يريح الأوعية الدموية ويحسن الدورة الدموية وبالتالي يقلل من خطر ارتفاع ضغط الدم.
على الرغم من أن البوتاسيوم مفيد جدًا لصحتنا ويوفر عددًا من الفوائد إلا أنه من الأفضل تناول الخوخ باعتدال وذلك لأن ارتفاع مستوى البوتاسيوم في الجسم يمكن أن يخفض ضغط الدم إلى مستوى منخفض بشكل خطير ويؤدي إلى انخفاض ضغط الدم الذي يتميز بأعراض مثل التعب والدوخة والاكتئاب وضبابية الرؤية
الكثير من الترطيب يضر البشرةالخوخ مصدر ممتاز للعديد من العناصر الغذائية مثل الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والفلافونويدات وهذه تلعب دوراً هاماً في الحفاظ على صحة البشرة، بالإضافة إلى ذلك فإن الخوخ غني أيضًا بالمحتوى المائي الذي يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على رطوبة بشرتنا وترطيبها لكن الكثير منها سيء لصحتنا وكذلك لبشرتنا.
تناول الكثير من الخوخ قد يضر الحمل
على الرغم من أن تناول الخوخ أثناء الحمل مفيد ولكن لا يزال من الأفضل تناوله باعتدال وذلك لأن تناول الكثير من الخوخ يمكن أن يؤدي ارتفاع مستوى حمض الفوليك في الجسم إلى مضاعفات مثل التشنجات والإسهال والطفح الجلدي والغثيان واضطراب في المعدة ونوبات الصرع وما إلى ذلك.
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