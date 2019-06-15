تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس فى السعودية بدءً من اليوم

وكالات الأنباء

بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فى المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس، على جميع منشآت القطاع الخاص من الساعة الـ12 ظهراً إلى الساعة الـ3 مساءً، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة "سبق" السعودية، اليوم.

ويستمر حظر العمل تحت أشعة الشمس، حتى يوم 15 سبتمبر 2019، وذلك فى إطار حرص الوزارة على سلامة وصحة العاملين وتجنيبهم ما قد يسببه العمل فى هذا الفترة من التعرض لأشعة الشمس المباشرة، وما قد ينتج عنها من تأثيرات سلبية على الصحة مثل التعرُّض لضربة الشمس أو الإجهاد الحرارى.