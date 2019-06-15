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تشغيل توسعات محطة مياة أبو حمص بالبحيرة بتكلفة 200 مليون جنية

السبت، 15 يونيو 2019 02:01 م
تشغيل توسعات محطة مياة أبو حمص بالبحيرة بتكلفة 200 مليون جنية محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، عن تشغيل توسعات محطة مياه أبو حمص المرحلة الثانية بطاقة 34 ألف متر مكعب، بتكلفة تقديرية بلغت  200 مليون جنية، مضيفا أن المحطة الجديدة تستهدف تدعيم مركز أبو حمص وتغذية أطراف مركز دمنهور وحوش عيسي وأطراف مركز كفر الدوار بالمياه والقضاء على مشاكل ضعف وانقطاع المياه وتحسين مستوى الضغوط بتلك المناطق.

ووجه محافظ البحيرة، القيادات التنفيذية بالالتزام بالبرنامج الزمنى المحدد ودفع العمل بكافة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المنفذة بمدن ومراكز المحافظة وإزالة أي معوقات تنفيذ لسرعة دخولها الخدمة لتوفير مياه الشرب النقية والوصول بها لكافة القرى والتجمعات السكانية وخاصة بالمناطق الواقعة بنهايات الخطوط وشبكات المياه بأطراف مدن ومراكز محافظة البحيرة.

 

  


اخبار البحيرة

محافظ البحيرة

مشروعات المياه

ابو حمص

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