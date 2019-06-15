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تركيا تسعى إلى الحكم بسجن صحفيين فى بلومبرج

السبت، 15 يونيو 2019 03:36 ص
تركيا تسعى إلى الحكم بسجن صحفيين فى بلومبرج اردوغان
رويترز

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 وافقت محكمة تركية على لائحة اتهام تطلب الحكم بسجن صحفيين اثنين في بلومبرج و36 شخصا آخر بعد شكوى قدمتها وكالة التنظيم والرقابة المصرفية التركية ضد الصحفيين ، بحسب ما نشرت وكالة روسيا للانباء.
 
وترتبط لائحة الاتهام،التي اطلعت رويترز عليها، بتقرير لبلومبرج نُشر في أغسطس  2018 . وكان هذا التقرير يتعلق بآثار الهبوط الحاد لليرة التركية وكيفية استجابة السلطات والبنوك لذلك.
 
وتسببت مخاوف بشأن استقلال البنك المركزي التركي وعلاقات تركيا المتوترة مع واشنطن أزمة عملة العام الماضي هبطت خلالها الليرة نحو 30 %.
 
وقالت لائحة الاتهام إن المتهمين الستة والثلاثين الآخرين يواجهون اتهامات لها صلة بتعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن هذا التقرير أو تعليقات اعتبرت انتقادا للاقتصاد التركي.
 
ويواجه الصحفيان كريم كاراكايا وفرجان يالينكليتش اتهامات بمحاولة تقويض استقرار الاقتصاد التركي والتي تصل عقوبتها إلى السجن من عامين إلى خمسة أعوام.
 
وأصدرت وكالة التنظيم والرقابة المصرفية التركية بيانا مساء الجمعة قالت فيه إنها قدمت شكوى جنائية لمكتب كبير مدعي اسطنبول في 14 أغسطس من العام الماضي فيما يتعلق بهذا التقرير وثلاثة صحفيين في بلومبرج.

كريم كاراكايا

اردوغان

بلوميرج

الليرة التركية

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