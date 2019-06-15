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ترامب يحذر من "انهيار السوق" حال خسارته سباق الرئاسة 2020

السبت، 15 يونيو 2019 07:13 م
ترامب يحذر من "انهيار السوق" حال خسارته سباق الرئاسة 2020 دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
واشنطن /أ ش أ/

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حذر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم السبت، من عواقب اقتصادية وخيمة حال خسارته سباق الرئاسة عام 2020، وعدم انتخابه لفترة ثانية.

وقال الرئيس الأمريكى -فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر)- إن "اقتصاد ترامب يحقق أرقاما قياسية، ولا يزال الطريق طويلا... ومع ذلك، فى حال تولى أى شخص سواى السلطة فى 2020 (أعرف المنافسة جيدا جدا)، سيكون هناك انهيار فى السوق لم نر له مثيلا من قبل! حافظوا على أمريكا عظيمة"، حسبما أوردت صحيفة "ذى هيل" الأمريكية.

ويستعد ترامب المنتمى للحزب الجمهوري، لإطلاق حملته الرئاسية رسميا لإعادة انتخابه تحت شعار "حافظوا على أمريكا عظيمة" فى أورلاندو بولاية فلوريدا الثلاثاء المقبل.

ويسعى ترامب للاستفادة من قوة الاقتصاد فى عهده لتعزيز موقفه فى السباق الرئاسى عام 2020، بالرغم من أن استطلاعات الرأى تظهر تراجع شعبيته أمام نائب الرئيس الأمريكى السابق جو بادين والسيناتور الديمقراطى بيرنى ساندرز والسيناتورة الديمقراطية كمالا هاريس وغيرهم من الديمقراطيين فى عدد من الولايات المتأرجحة الحاسمة، بحسب صحيفة "ذى هيل" الأمريكية.

ويفخر البيت الأبيض بانخفاض معدلات البطالة إلى مستوى قياسى وبالنمو القوى فى قطاع الوظائف، لكن خبراء الاقتصاد يخشون من أن الحرب التجارية متعددة الجبهات التى تشنها الإدارة الأمريكية قد تضرّ بأى مكاسب اقتصادية يتم تحقيقها.

 


ترامب

أخبار أمريكا

انهيار السوق

سباق الرئاسة الأمريكية 2020

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