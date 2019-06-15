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تداول 22 سفينة و301 شاحنة بضائع و178 سيارة بموانئ البحر الأحمر

السبت، 15 يونيو 2019 01:52 م
تداول 22 سفينة و301 شاحنة بضائع و178 سيارة بموانئ البحر الأحمر ميناء البحر الأحمر - أرشيفية
السويس - السيد فلاح

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أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 22 سفينة، وتم تداول 301 شاحنة بضائع و178 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 123 شاحنة و133 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 178 شاحنة بضائع و45 سيارة.

حيث إنه من المنتظر أن يستقبل ميناء سفاجا اليوم ثلاث سفن وهى الحرية، النوى أكسبريس، Moseldijk  بينما غادر الميناء بالأمس السفينتين الحرية والنوى أكسبريس، كما يستقبل ميناء نويبع السفينتين ايلة وسينا، فيما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة سينا ومغادرة السفينتين أيلة وسينا، بينما استقبل ميناء الغردقة العبارة الرياض.

 

 


السويس

موانى البحر الاحمر

ميناء السويس

سفن حاويا

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