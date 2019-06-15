سوبر كورة
Ads
السبت، 15 يونيو 2019 11:26 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

تداول أجزاء من امتحان استاتيكا الثانوية العامة على صفحات الغش الإلكترونى

السبت، 15 يونيو 2019 09:54 ص
تداول أجزاء من امتحان استاتيكا الثانوية العامة على صفحات الغش الإلكترونى امتحان - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تداولت صفحات الغش الإلكترونى، قبل قليل، أجزاء من أسئلة امتحان مادة الاستاتيكا أحد فروع مادة الرياضيات للشعبة العلمية بالثانوية العامة بعد بدء لجنة الامتحانات.

وقالت مصادر مسئولة بغرفة العمليات المركزية، إنه جار تحديد هوية الطالب المسئول عن تصوير أجزاء من امتحان الاستاتيكا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب واللجنة.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى، وتعقد لـ669,749 طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة "مكفوفين" فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.


امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان الاستاتيكا

امتحان الاستاتيكا 2019

الاستاتيكا للثانوية العامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان مادة الاستاتيكا

السبت، 15 يونيو 2019 09:40 ص

117 ألف طالب بالثانوية العامة (علمى) يبدأون امتحان مادة الاستاتيكا

السبت، 15 يونيو 2019 09:00 ص

طلاب الثانوية العامة (علمى) يبدأون دخول لجان امتحان الاستاتيكا

السبت، 15 يونيو 2019 08:31 ص

للأسبوع الثانى.. 117 ألف طالب بالثانوية العامة بشعبة العلمى رياضيات يؤدون امتحان الاستاتيكا.. تحديد نوعيات معينة من الآلات الحاسبة يستخدمها الطلاب منعا للغش.. أولياء أمور: أصبحنا لا نصدق صفحات الغش بشأن التسريب

السبت، 15 يونيو 2019 08:00 ص

توافد طلاب الثانوية العامة (علمى) على لجان امتحان الاستاتيكا

السبت، 15 يونيو 2019 07:29 ص

لطلاب الثانوية العامة.. قوى ذاكرتك وزود تركيزك بقائمة مشروبات وأطعمة صحية

الجمعة، 14 يونيو 2019 01:37 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيفا لـ محمد صلاح: عيد ميلاد سعيد ونتمنى لك مزيدا من التألق

فيفا لـ محمد صلاح: عيد ميلاد سعيد ونتمنى لك مزيدا من التألق

مش عايز ياكل ومغلبك ..5 نصائح هتساعدك للتعامل مع طفلك

مش عايز ياكل ومغلبك ..5 نصائح هتساعدك للتعامل مع طفلك

قصة صورة.. قميص الفراعنة هدية لاعبى المنتخب بتوقيعاتهم للرئيس السيسى

قصة صورة.. قميص الفراعنة هدية لاعبى المنتخب بتوقيعاتهم للرئيس السيسى

فيديو معلوماتى.. فوائد العسل الأبيض للصحة والجمال

فيديو معلوماتى.. فوائد العسل الأبيض للصحة والجمال

صرف رواتب 6 ملايين موظف بالدولة من 23 إلى 28 يونيو الجارى

صرف رواتب 6 ملايين موظف بالدولة من 23 إلى 28 يونيو الجارى

المترو يبدأ تطبيق الزيادات الجديدة على تذاكر واشتراكات مستخدمى الخط الثالث

المترو يبدأ تطبيق الزيادات الجديدة على تذاكر واشتراكات مستخدمى الخط الثالث

صور.. شاهد اللقطات الأجمل للفضاء خلال عام 2019

صور.. شاهد اللقطات الأجمل للفضاء خلال عام 2019

مواعيد مباريات اليوم السبت 15 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 15 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

تعرف على إرشادات الحماية المدنية لتجنب حرائق الماس الكهربائى داخل الشقق

تعرف على إرشادات الحماية المدنية لتجنب حرائق الماس الكهربائى داخل الشقق

الأرصاد: اليوم ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد: اليوم ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

6 مشروعات لتغطية احتياجات السوق من البنزين باستثمارات 8.6 مليار دولار

6 مشروعات لتغطية احتياجات السوق من البنزين باستثمارات 8.6 مليار دولار

السيسى يزور المنتخب الوطنى خلال تدريباته باستاد الدفاع الجوى

السيسى يزور المنتخب الوطنى خلال تدريباته باستاد الدفاع الجوى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة