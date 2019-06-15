تخصيص أراضٍ لإقامة 3 محطات رفع صرف بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

اعتمد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، تخصيص مساحات لإقامة 3 محطات رفع للصرف الصحى، بمركزى قلين وسيدى سالم، فخصص مساحة 523م الواقعة بحوض البرية البحرية نمرة 1 بناحية قرية الربايعة التابعة لمركز ومدينة سيدى سالم، لإقامة محطة رفع للصرف الصحى عليها، تبرعت بها مواطنة.

كما اعتمد المحافظ تخصيص مساحة 375م لإقامة محطة رفع للصرف الصحى بحوض الشرقاوية ناحية قرية البكاتوش التابعة لمركز ومدينة قلين، تبرع بها مواطن، وتخصيص مساحة 378 م2، الواقعة بحوض الدماس، زمام جمعية البكاتوش، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين تبرع مواطن لإقامة محطة رفع صحى عليها.

ومن جانب آخر، استجاب محافظ كفرالشيخ، لطلب النائب شكرى الجندى، عضو مجلس النواب، بتخصيص 800 ألف جنيه لاستكمال إنارة طريق الكوبرى الأزرق دقميرة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى 2019/2020م، وتحويل مبلغ مليون و5800 جنيه من قيمة 3 ملايين جنيه تقريباً تم تحديدها لشراء مهمات لمجلس مدينة كفرالشيخ، سبق شراؤها من قبل، لاستغلال المبلغ فى انارة جزء من طريق الكوبرى الازرق دقميرة وطريق سيدى غازى.

وبالبحث والدراسة مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ، تبين أنه تم إنارة جزء من طريق الكوبرى الأزرق من دقميرة وطريق سيدى غازى من بداية الكوبرى الأزرق بخطة المركز والمدينة العام المالى 2017/2018، بمبلغ 220 ألف جنيه، وتم تخصيص مبلغ 2.392 مليون جنيه ضمن برنامج الكهرباء بالخطة الاستثمارية لمركز ومدينة كفرالشيخ للعام المالى 2019/2020 يخص المدينة منها مبلغ 742 ألف جنيه والمتبقى 1.650 مليون جنيه لشراء مهمات إنارة بقرى المركز ضمن خطة العام المالى 2019/2020.

وأفادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ أنه سيتم تخصيص مبلغ 800 الف جنيه من المبلغ المعتمد لقرى المركز لاستكمال انارة الطريق من الكوبرى الازرق وحتى دقميرة وطريق سيدى غازى على أن يراعى استكمال انارة الطريق بالخطط القادمة، طبقا لتكليفات محافظ كفرالشيخ.