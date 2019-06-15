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تحقيقات النيابة تكشف: عصابة سرقة التوك توك بالمقطم استخدمت أسلوب المغافلة

السبت، 15 يونيو 2019 01:00 ص
تحقيقات النيابة تكشف: عصابة سرقة التوك توك بالمقطم استخدمت أسلوب المغافلة حبس - ارشيفية
كتب سليم على

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‌كشفت نيابة المقطم والخليفة، أن التشكيل العصابى المكون من شخصين وربة منزل، المتخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات البخارية "التوك توك"، اعتمد على أسلوب المغافلة فى تنفيذ جرائمه.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، عن أن قوة أمنية من قسم شرطة المقطم، أثناء تفقد الحالة الأمنية بمنطقة السبعين فدان بالهضبة الوسطى بدائرة القسم، اشتبهت فى مستقلى سيارة "ميكروباص"، وبفحص مستقليها تبين أنهم (شخصان وربة منزل سبق اتهام أحدهما  فى قضية "مخدرات"، كما سبق اتهام ربة المنزل فى 10 قضايا آخرهم قضية "خطف شخص"، وضبط بحوزة الآخر فرد خرطوش عيار 12مم) وبحوزة ربة المنزل (رادع "سيلف ديفينس") وبصحبتها ابنتها (طفلة بالغة من العمر 5 سنوات).

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقر الثانى والثالثة بحيازتهما للمضبوطات بقصد الدفاع، وأضافوا بتكوينهم تشكيلاً عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات البخارية "توك توك" من قائديها، واعترفوا بإرتكاب واقعة سرقة دراجة بخارية "توك توك" قيادة سائق  16 سنة، ومقيم بدائرة القسم) عن طريق قيام الثالثة باستقلال الدراجة قيادته وبصحبتها نجلتها بدعوى توصيلها لمنطقة السبعين فدان بدائرة القسم، ومطالبته بالتوقف لشراء زجاجة مياه لكريمتها، وقيام المتهم الثانى بالإستيلاء على الدراجة والمحرر بشأنها المحضر اللازم

وأقروا بالتصرف فى الدراجة البخارية "توك توك" المستولى عليه لدى عميليهما "سيئ النية" (جارٍ تحديدهما وتقنين الإجراءات لضبطهما وضبط الدراجة)، وباستدعاء المجنى عليه ومالكة الدراجة تعرف الأول على المتهمين واتهموهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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