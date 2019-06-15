تحرير 80 قضية تموينية خلال حملة أمنية بالجيزة

واصل ضباط مباحث التموين بالجيزة شن الحملات على الأسواق والمحلات التجارية، والمخابز، لضبط المواد الغذائية الفاسدة، والمخالفات التي من شأنها التأثير سلبا على حياة المواطنين.

وأسفرت حملة أشرف عليها العميد مصطفى البكري مدير مباحث التموين بالجيزة، عن تحرير 80 قضية غش تجاري، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى إغلاق منشآت غير مرخصة، وإنتاج خبز ناقص الوزن.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابات المختصة التحقيق.