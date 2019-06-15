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تجهيز 107 مركز شباب ببنى سويف لعرض مباريات كأس الأمم الافريقية

السبت، 15 يونيو 2019 05:30 م
تجهيز 107 مركز شباب ببنى سويف لعرض مباريات كأس الأمم الافريقية المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف
بنى سويف أيمن لطفى

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تابع المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف مع مسؤولي الشباب والرياضة استعدادات مراكز الشباب بالمدن والقرى لتوفير الأجواء المناسبة طوال فترة بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيه الحالي إلى 19 يوليو المقبل، ، ضمن الإجراءات المتكاملة  التي تتخذها الحكومة بتوفير جميع الإمكانيات اللازمة لنجاح بطولة الأمم الأفريقية على كافة الأصعدة
 
 و أكد محافظ بني سويف فى بيان له اليوم على أهمية أن تكون بني سويف في الصفوف الأولى لتشجيع المنتخب ، ونقل صورة حضارية مشرفة عن محافظتنا  " لؤلؤة الصعيد " ، فضلا عن  إتاحة عدد كبير من مراكز الشباب لمشاهدة مباريات البطولة ليكون مشهد التفاف الجماهير حول شاشات العرض صورة داعمة لمنتخبنا الوطني  بأن  جموع الشعب المصري في كل المحافظات مشجعا لهم ويعقد عليهم الآمال الكبيرة
 
و أشار محافظ بنى سويف  إلى إتاحة 19 مركز شباب على مستوى مراكز ومدن المحافظة ودعمها بشاشات عرض عملاقة لمشاهدة مباريات البطولة ، وذلك بمراكز شباب:العبور،نادي الشباب الرياضي،مدينة بني سويف النموذجي"الساحة الشعبية"،وفي الواسطى مراكز شباب: المدينة ،الميمون،قمن العروس،ومراكز شباب: ناصر،بني عدي،اشمنت،وفي ببا مركزي شباب: مدينة ببا،صفط راشين،ومركزي شباب: الفشن، اقفهص، ومراكز شباب: سمسطا، دشطوط ، الشنطور، ومراكز شباب: اهناسيا، قاي، العواونة.
 
بالإضافة إلى تجهيز 88 مركز شباب أخرى ودعمها بشاشات عرض صغيرة وأجهزة تليفزيون ومقاعد إضافية  لإتاحة الفرصة أمام المتابعين والمهتمين من المواطنين والشباب بمختلف مراكز وقرى المحافظة لمتابعة مباريات البطولة وتشجيع المنتخب المصري في البطولة القارية التي تعد من أهم المسابقات الدولية على مستوى العالم في لعبة كرة القدم
 
وكلف المحافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة أحمد سرور  بمواصلة المتابعة لتجهيز الأماكن التي تمت الموافقة عليها  بالشكل الذي يسمح  بعدد أكبر من المواطنين لمتابعة فعاليات البطولة وتشجيع المنتخب المصري الذي يتنافس في المجموعة الأولى التي تضم (زيمبابوي،الكونغو الديمقراطية، وأوغندا) بجانب منتخبنا الوطني.

مراكز الشباب

كأس الأمم الأفريقية

شاشات عرض

المنتخب الوطني

مدن وقرى بنى سويف

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