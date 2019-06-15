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تجديد حبس ابنة الشاطر و5 آخرين 45 يوما احتياطيا

السبت، 15 يونيو 2019 10:50 م
تجديد حبس ابنة الشاطر و5 آخرين 45 يوما احتياطيا محكمة ـ أرشيفية
كتبت أمنية الموجي ــ إيهاب المهندس

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جددت محكمة جنايات القاهرة حبس عائشة الشاطر و5 آخرين، 45 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة، فى اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون والتحريض ضد الدولة.

 المتهمون المحبوسون كل من: هدى عبد المنعم، ومحمد أبو هريرة، وبهاء عودة، وعائشة الشاطر، وأحمد الهضيبى، ومحمد الهضيبى، وكشفت التحريات الأولية انضمام المتهمين إلى جماعة إرهابية وتلقى تمويلات بغرض الإرهاب والمشاركة فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.

 ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.


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