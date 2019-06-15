تجديد تعيين الدكتور عاشور محمد رئيسًا لجهاز محو الأمية وتعليم الكبار

كتب محمود طه حسين

تقرر تجديد تعيين الدكتور عاشور أحمد المدرس بقسم أصول التربية بكلية التربية بجامعة عين شمس، رئيسا للجهاز التنفيذى لمحو الأمية وتعليم الكبار ندبا من الكلية اعتبارا من 15 مايو 2019 ولمدة عام.

يذكر أن الدكتور عاشور أحمد، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، أكد فى وقت سابق أن الهيئة قامت فى العام المالى السابق بمحو أمية ما يزيد عن 300 ألف مواطن، من أصل مستهدف وفقا لخطة الدولة يصل إلي 2 مليون أمى، مشيرًا إلى بعض المشكلات التي تعوق عمل الهيئة، في مقدمتها عدم امتلاك قاعدة بيانات بإجمالى الأميين في مصر، بالإضافة إلى عزوف الكثير من المواطنين عن محو أميتهم، يأتى ذلك جنبا إلى جنب كون الهيئة جهة تنسيقية ومعنيه بوضع الخطط والإشراف على العملية التعليمية فى هذا القطاع، وليست ُمنفذة.