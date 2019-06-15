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تأييد حبس المطرب سعد الصغير سنة بتهمة التهرب الضريبى

السبت، 15 يونيو 2019 06:32 م
تأييد حبس المطرب سعد الصغير سنة بتهمة التهرب الضريبى سعد الصغير
كتب كريم صبحى

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قضت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبى، اليوم السبت، برئاسة المستشار كمال مسعود بتأيد حبس المطرب سعد الصغير، سنة وتغريمه ما يعادل الضريبة المستحقة عليه مع إيقاف التنفيذ وإلزامه بالمصاريف، فى اتهامه بالتهرب من سداد مليون و320,197 جنيه للضرائب. 

 

وصدر الحكم بعضوية المستشارين عبد الرحيم الخطارى ومصطفى العفيفى وسكرتارية محمد صبحى.

 

كانت المحكمة برئاسة المستشار محمد جمال قضت فى شهر ابريل الماضى  بحبس المطرب سعد الصغير، سنة بتهمة التهرب الضريبى.

 

وأسندت النيابة للفنان سعد الصغير، تهمة التهرب وإخفاء إدارة عمله فى الفترة من 2007 إلى 2015، مع شركات " القاهرة والنَّاس، وmbc، وسيجما للإعلام، والنهار، والسبكى للإنتاج الفنى"، بالإضافة لعدد من الحفلات الغنائية بعدد من الفنادق الكبرى.


سعد الصغير

التهرب الضريبى

حبس المطرب سعد الصغير

جنح التهرب الضريبى

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