تأجيل امتحانات طلاب المعهد العالى لعلوم المسنين ببنى سويف لتقنين الأوضاع

بنى سويف : هانى فتحى

أجلت جامعة بنى سويف اليوم السبت الامتحانات المتبقية لطلاب المعهد العالى لعلوم المسنين من امتحانات الفصل الدراسى الثانى لتقنية أوضاع المعهد.

وفوجئ 96 من طلاب المعهد العالى لعلوم المسنين بعدم استكمال امتحانات الفصل الدراسى الثانى لهم اليوم السبت والتى بدأت منذ أسبوعين.

وقال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف إنه خلال إعداد ميكنة كليات ومعاهد الجامعة تم ملاحظة عدم وجود لائحة للمعهد، أو الحصول على قرار التشغيل بعد قرار الإنشاء عام 2016، مشيرا إلى مخاطبة المجلس الأعلى للجامعات.

وأضاف رئيس الجامعة: أخبرنا الوزارة بما حدث وتوصلنا إلى إرجاء الامتحانات لطلاب المعهد وعودتهم مرة أخرى لوقت لاحقا، بعد إعداد لائحة المعهد وإقرارها، والحصول على قرار التشغيل الخاصة بالمعهد.