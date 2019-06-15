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تأجيل إدراج عبد المنعم أبو الفتوح وآخرين على قوائم الإرهاب لجلسة 7 سبتمبر

السبت، 15 يونيو 2019 05:20 م
تأجيل إدراج عبد المنعم أبو الفتوح وآخرين على قوائم الإرهاب لجلسة 7 سبتمبر عبد المنعم ابو الفتوح - ارشيفية
كتبت هدى أبو بكر

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قررت محكمة النقض تأجيل نظر  الطعن المقدم من الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، و8 آخرين، على قرار محكمة الجنايات، بوضعهم على قوائم الإرهاب لجلسة 7 سبتمبر لضم المفردات.

 

كانت الدائرة 25 جنايات جنوب القاهرة، قررت إدراج عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، وآخرين، على قوائم الإرهابيين.

 

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول للنيابة، أعدت مذكرة بهذا الشأن وتم عرضها على النائب العام، وتطالب فيها بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح وآخرين على قوائم الإرهابيين، في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات وتحريات قطاع الأمن الوطني التي تسلمتها النيابة.


محكمة النقض

قوائم الإرهاب

الكيانات الإرهابية

النائب العام

إدراج أبو الفتوح على قوائم الإرهاب

عبد المنعم ابو الفتوح

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