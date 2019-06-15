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بيطرى الدقهلية: إصابة 14 شخصا بعقر كلب متوحش

السبت، 15 يونيو 2019 08:52 م
بيطرى الدقهلية: إصابة 14 شخصا بعقر كلب متوحش كلاب ضالة - أرشيفية
الدقهلية: شريف الديب - سارة الباز

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أعلن الدكتور عبد المنعم المنجى، مدير الطب البيطرى بالدقهلية عن إصابة 14 مواطنا، وقال: "ما يخص العدد الفعلى لحالات المصابين فليس من المنصف الإبلاغ عن رقم دقيق، فطبقا لأقوال الأهالى وشهود العيان هناك 14 حالة مصابة بعقر الكلب، لكن ما يوجد بالمستشفى 4 حالات فقط، ووردت أنباء بوجود إصابات أخرى ولكنها طفيفة".

وأضاف بأن هناك قاعدة فى الطب البيطرى تنص على أن كل كلب ضال هو كلب مسعور إلى أن يثبت العكس، ويتم التعامل فعليا على أساس هذا المبدأ.

وأشار إلى نزول 4 لجان، اليوم السبت، لمسح منطقة الجلاء، عزبة الشحاتين، والسلخانة، والمناطق المجاورة.

وأوضح أنه من خلال أقوال الأهالى وشهود العيان أن الكلب الذى عقر المواطنين أسمر اللون به بطش بنية، وحتى الآن لم يتم التوصل إليه.

وأضاف أنه فى حالة عثور أى مواطن على أى كلب ضال فى أى منطقة فعليه سرعة الإبلاغ والاتصال بالطب البيطرى فى أى وقت

على الأرقام التالية: 8 050220315 -

0502203151 - 0502203150.

 


الطب البيطري

المنصورة

عقر كلب

الجلاء

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