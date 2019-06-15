بوتين: لا بديل عن الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة فى شبة الجزيرة الكورية

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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أنه لا بديل عن انتهاج السُبل السلمية لحل الأزمة القائمة في شبه الجزيرة الكورية.

جاء ذلك خلال مشاركته في قمة "التعاون وبناء الثقة في آسيا" المنعقدة بالعاصمة الطاجيكية دوشنبيه، وقال بوتين، في تصريح أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية: "فيما يخص الوضع في شبه الجزيرة الكورية، فلا يمكن أن يكون هناك بديل عن الجهود الدبلوماسية السلمية".

وأضاف أن ذلك هو الموقف الذي تتبناه روسيا والصين إزاء القضية الكورية، مشيرا إلى عقده محادثات مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، في فلاديفوستوك في شهر أبريل الماضي.

وشدد بوتين على أهمية الدور الذي يقوم به أعضاء قمة التعاون وبناء الثقة في آسيا؛ من أجل تذليل العقبات التي تواجه عملية إرساء السلام في الأراضي الكورية، وضمان الأمن في منطقة شمال شرق آسيا.