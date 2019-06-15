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بعد عقر كلب 23 شخص..

بعد عقر 23 شخصا.. حملة مكبرة للقضاء على الكلاب الضالة بزفتى (صور)

السبت، 15 يونيو 2019 11:40 م
بعد عقر 23 شخصا.. حملة مكبرة للقضاء على الكلاب الضالة بزفتى (صور) القضاء على الكلاب الضالة بزفتلا
الغربية - عادل ضرة

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شنت مديرية الطب البيطرى بالغربية، بالتنسيق مع مجلس مدينة زفتى، حملة مكبرة للقضاء على الكلاب الضالة بشوارع قرية سندبسط بزفتى، بعد عقر كلب 23 شخصا وإصابتهم بجروح متفرقة.
 
وقامت  الحملة بالتخلص من الكلاب الضالة، بعد وضع مادة سامة فى عدد من المناطق المتفرقة بالشوارع، أسفرت عن التخلص من عدد من الكلاب الضالة، وتم التخلص منها بالطرق الصحية.
 
وكانت مدينة زفتى قد شهدت قيام كلب مسعور بمهاجمة الأهالى وعقره 23 شخصا وإصابته بجروح متفرقة، وولهذا شن مجلس المدينة بالتنسيق مع قسم الشرطة، وإداره الطب البيطرى حملة مكبرة أسفرت عن قتله والتخلص منه.
 
القضاء على الكلاب الضالة بزفتي (1)
القضاء على الكلاب الضالة بزفتي 
القضاء على الكلاب الضالة بزفتي (2)
القضاء على الكلاب الضالة بزفتي 
القضاء على الكلاب الضالة بزفتي (3)
القضاء على الكلاب الضالة بزفتي 
القضاء على الكلاب الضالة بزفتي (4)
القضاء على الكلاب الضالة بزفتي 
القضاء على الكلاب الضالة بزفتي (5)
القضاء على الكلاب الضالة بزفتي 
القضاء على الكلاب الضالة بزفتي (6)
القضاء على الكلاب الضالة بزفتي
القضاء على الكلاب الضالة بزفتي (7)
القضاء على الكلاب الضالة بزفتي 

 


الطب البيطري

كلاب مسعوره

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حملة

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