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برتوكول تعاون بين تعليم الفيوم وهيئة محو الأمية

السبت، 15 يونيو 2019 10:04 م
برتوكول تعاون بين تعليم الفيوم وهيئة محو الأمية جانب من الاجتماع
الفيوم رباب الجالي

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عقد محمد عبدالله مدير مديرية تعليم الفيوم اجتماعا مع سعد سيد أمين مدير عام الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالفيوم، لبحث سبل تنفيذ البروتوكول المبرم بين الهيئة ومديرية التعليم للتعاون بينهما للقضاء على ظاهرة الأمية بمحافظة الفيوم وذلك بمكتب مدير مديرية التربية والتعليم.

حضر الاجتماع الدكتور مراد أحمد حسن مدير عام التعليم العام، وعدد من قيادات هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بالفيوم، والعلاقات العامة بالتربية والتعليم وهيئة محو الأمية.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على عقد عدة لقاءات لوضع آلية لتنفيذ البروتوكول وإعلان قري ومدن خالية من الأمية بالفيوم تمهيدا لإعلان خلو المحافظة تماما من الأمية.

 

 


الفيوم

مديرية التربية والتعليم بالفيوم

هيئة محو الأمية

محو الأمية وتعليم الكبار

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