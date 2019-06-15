بدء مؤتمر وحفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب مشروع "رواد 2030"

بدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفى وحفل التخرج للدفعة الأولى لطلبة مشروع رواد 2030، والذى كانت أطلقته وزارة التخطيط عام 2017 لإعداد جيل قادر على الإبداع والابتكار، إضافة إلى التوعية بأهمية اكتساب ثقافة العمل الحر، وصفات وفِكر رائدى الأعمال.

تخرج دفعة اليوم، يأتى فى إطار التعاون بين وزارة التخطيط "مشروع رواد 2030" والجامعة الأمريكية بالقاهرة، بهدف الاستفادة من الطاقات الإبداعية لدى الشباب وتوظيفها لضمان تحقيق نمو اقتصادى قائم على الابتكار والإبداع، خاصة أن مجال ريادة الأعمال أصبح يشكل جزءا رئيسيا من المستقبل.

يشارك فى حضور المؤتمر وحفل التخرج، والذى يقام فى أحد فنادق القاهرة، عدد من ممثلى الجامعة الأمريكية، وممثلين عن وزارة التخطيط، على رأسهم، الدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030