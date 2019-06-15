انتخاب الصين لعضوية المجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة

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فازت الصين بعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، وهو الجهاز المنسق للعمل الاقتصادي والاجتماعي للوكالات والصناديق الأممية.

وحصلت الصين ـ وفقا لوسائل إعلام صينية اليوم،السبت، على 177 صوتا من الدول الأعضاء بالمنظمة في التصويت الذي جرى في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، حيث تم انتخاب إجمالي 18 عضوا جديدا.

ويضطلع المجلس، الذي يضم 54 دولة من إجمالي 193 دولة عضو بالأمم المتحدة، بمهام مناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية الدولية، وصياغة توصيات السياسات للدول الأعضاء ونظام الأمم المتحدة.