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اليونيسيف: وفاة امرأة كل ساعتين فى اليمن بسبب مضاعفات الولادة

السبت، 15 يونيو 2019 01:57 م
اليونيسيف: وفاة امرأة كل ساعتين فى اليمن بسبب مضاعفات الولادة حامل ــ أرشيفية
كتبت ــ إيمان حنا

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أوضح تقرير صادر عن منظمة اليونيسيف، أن امرأة و6 من حديثي الولادة يموتون كل ساعتين في اليمن بسبب مضاعفات أثناء الحمل أو الولادة، بحسب الموقع الرسمى للأمم المتحدة.

 

وذكر التقرير أن معدل وفيات الأمهات ارتفع بشكل حاد منذ تصاعد النزاع في اليمن من 5 وفيات للأمهات يومياً عام 2013 إلى 12 حالة وفاة في 2018.

 

ولفت التقرير الذي جاء ضمن سلسلة بيانات قصيرة حول صحة الأم والوليد في اليمن إلى أن امرأة واحدة تموت من بين كل 260 امرأة أثناء الحمل أو الولادة ؛ فيما يموت واحد من بين كل 37 مولودا جديدا خلال الشهر الأول من الولادة .

 

وبين التقرير أن 3 ولادات فقط من بين كل 10 تتم في المرافق الصحية إلى جانب احتياج 1.1مليون امرأة حامل ومرضع إلى علاج من سوء التغذية الحاد الوخيم.

 

وتعليقاً على التقرير قالت المديرة التنفيذية لليونيسيف هنرييتا فور "إن قدوم مولود جديد إلى الحياة في اليمن يمكن أن يتحول في كثير من الأحيان إلى مأساة للأسرة بأكملها".

 

وأضافت "أن عقودا من تدني التنمية وسنوات من القتال الحاد أوصلت الخدمات العامة الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية الأساسية للأمهات والأطفال إلى حافة الانهيار التام".

 


اليونيسيف

الولادة

اليمن

الحوامل فى اليمن

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