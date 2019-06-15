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اليوم.. طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية القسم العلمى يؤدون امتحانى الحديث والتفاضل

السبت، 15 يونيو 2019 02:00 ص
اليوم.. طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية القسم العلمى يؤدون امتحانى الحديث والتفاضل طلاب الثانوية الأزهرية - أرشيفية
كتب لؤى على

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يؤدى، اليوم السبت، طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية القسم العلمى بامتحانات نهاية العام، حيث يؤدى طلاب القسم العلمى فى الشهادة الثانوية، امتحان مادة الحديث باللجنة الأولى وتبدأ اللجنة  الساعة التاسعة وتستمر حتى الحادية عشر، كما يؤدى الطلاب امتحان مادة التفاضل والتكامل فى الحادية عشر والنصف وتستمر حتى الواحدة والنصف ظهرًا.
 
 
وتستمر امتحانات الثانوية الأزهرية حتى يوم 29 يونيو المقبل، ويشارك فيها 154954 ألف طالب وطالبة من الثانوية الأزهرية بقسميها العلمى والأدبى، من بينهم 103067 طالبا فى القسم الأدبي، و51887 طالبا فى القسم العلمى، بالإضافة إلى 155 طالبًا بمعهد العلوم الإسلامية.

 


الثانوية الازهرية

امتحانات الثانوية الازهرية

مادة التفاضل

الثانوية

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امتحانات الثانوية

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