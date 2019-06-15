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اليوم.. بدء تلقى طلبات التظلمات للشهادة الإعدادية بالقليوبية

السبت، 15 يونيو 2019 08:12 ص
اليوم.. بدء تلقى طلبات التظلمات للشهادة الإعدادية بالقليوبية طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية
القليوبية ــ إبراهيم سالم

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تبدأ مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بقيادة طه عجلان وكيل الوزارة، اليوم السبت، فتح باب تقديم التظلمات للشهادة الإعدادية، وذلك بمدرسة 25 يناير الإعدادية بنات، خلف ديوان عام محافظة القليوبية، وحتى 20 من الشهر ذاته على أن يخصص يوم واحد لكل إدارتين.
 
وأكدت المديرية أنه تم تحديد يوم 15 يونيو لإدارتي قها وبنها، و16 يونيو لإدارتي طوخ وكفر شكر، و17 يونيو لإدارتي القناطر الخيرية وقليوب، و18 يونيو لإدارتي شرق وغرب شبرا الخيمة، و19 يونيو لإدارتي شبين القناطر والخصوص، و20 يونيو لإدارتي الخانكة والعبور.
 
وأوضحت مديرية التربية والتعليم، أنه لابد وان يرافق الطالب ولي الأمر فقط يوم الإطلاع، على أن يتم الالتزام بتاريخ الاطلاع بمعرفة لجنة النظام والمراقبة، منعا للتزاحم ولتيسير الأمور، كما يمنع منعا باتا اصطحاب التليفون المحمول أثناء الاطلاع.
 
وحددت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أيام السبت والأحد الموافقين 22 و23 يونيو الجاري لجميع الإدارات للطلاب الذين تخلفوا عن تقديم الطلبات في الموعد المحدد، كما سيتم تحديد موعد الاطلاع بمعرفة لجنة النظام والمراقبة.
 

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تظلمات الشهادة الاعدادية

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