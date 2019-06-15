اليوم السابع: كأس الأمم الأفريقية يعود إلى أحضان أم الدنيا





تنشر اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الأحد، العديد من القضايا والملفات المهمة، على رأسها: تغطية شاملة لمهمة منتخب مصر نحو تحقيق الأميرة الإفريقية التاسعة، تحت عنوان "كأس الأمم الأفريقية يعود إلى أحضان أم الدنيا".