اليوم السابع: كأس الأمم الأفريقية يعود إلى أحضان أم الدنيا

تنشر اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الأحد، العديد من القضايا والملفات المهمة، على رأسها: تغطية شاملة لمهمة منتخب مصر نحو تحقيق الأميرة الإفريقية التاسعة، تحت عنوان "كأس الأمم الأفريقية يعود إلى أحضان أم الدنيا".
دفعة معنوية قبل انطلاق بطولة الأمم الأفريقية.. السيسى يزور المنتخب الوطنى بـ«الدفاع الجوى»
الرئيس يطالب الجهاز واللاعبين ببذل أقصى الجهد لإسعاد الشعب المصرى
أعضاء الفريق يتوجهون بالشكر للرئيس ويتعهدون ببذل أقصى جهد لإدخال الفرحة فى قلوب المصريين
كأس الأمم الأفريقية يعود إلى أحضان أم الدنيا
مصر تستضيف نسخة تاريخية تزامنا مع رئاسة السيسى للاتحاد الأفريقى 2019 .. لأول مرة 24 فريقًا فى البطولة
4 مدن تتجمل لاستقبال ضيوف الكان.. ونظام عالمى للبث وحجز التذاكر للقضاء على الاستغلال
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