الولايات المتحدة تمدد إعفاء العراق من الالتزام بالعقوبات على إيران 3 أشهر

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جددت الولايات المتحدة الأمريكية، للمرة الثالثة، اليوم السبت، تمديد إعفاء العراق مدة 90 يوما من العقوبات التي فرضتها على إيران، مما يتيح له استيراد الكهرباء والغاز اللذين يعتمد عليهما بشدة.

وقال مسؤول حكومي عراقي - حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم - إن العراق ضَمَنَ تمديداً جديداً لمدة 90 يوماً لاستيراد الطاقة الإيرانية وذلك بعد مفاوضات مطولة مع الولايات المتحدة حتى الأيام الأخيرة قبل انتهاء مهلة الإعفاء السابقة.

ويأتي قرار الإعفاء عقب تصاعد الأزمة بين واشنطن وطهران في الخليج، ويعد هذا القرار أمرا حيويا بالنسبة للعراق الذي يقع في منطقة حرارية ساخنة تتجاوز درجات الحرارة فيها هذا العام المعدلات الموسمية بكثير، ما يزيد من معدل استهلاك الكهرباء، في ظل مخاوف من تجدد التظاهرات المنددة بنقص الخدمات العامة التي اندلعت الصيف الماضي.