سوبر كورة
Ads
السبت، 15 يونيو 2019 12:31 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

الولايات المتحدة تمدد إعفاء العراق من الالتزام بالعقوبات على إيران 3 أشهر

السبت، 15 يونيو 2019 12:20 م
الولايات المتحدة تمدد إعفاء العراق من الالتزام بالعقوبات على إيران 3 أشهر استيراد الكهرباء
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

جددت الولايات المتحدة الأمريكية، للمرة الثالثة، اليوم السبت، تمديد إعفاء العراق مدة 90 يوما من العقوبات التي فرضتها على إيران، مما يتيح له استيراد الكهرباء والغاز اللذين يعتمد عليهما بشدة.

 

وقال مسؤول حكومي عراقي - حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم - إن العراق ضَمَنَ تمديداً جديداً لمدة 90 يوماً لاستيراد الطاقة الإيرانية وذلك بعد مفاوضات مطولة مع الولايات المتحدة حتى الأيام الأخيرة قبل انتهاء مهلة الإعفاء السابقة.

 

ويأتي قرار الإعفاء عقب تصاعد الأزمة بين واشنطن وطهران في الخليج، ويعد هذا القرار أمرا حيويا بالنسبة للعراق الذي يقع في منطقة حرارية ساخنة تتجاوز درجات الحرارة فيها هذا العام المعدلات الموسمية بكثير، ما يزيد من معدل استهلاك الكهرباء، في ظل مخاوف من تجدد التظاهرات المنددة بنقص الخدمات العامة التي اندلعت الصيف الماضي.

 


امريكا

العراق

ايران

العقوبات الامريكية

طهران

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

(اليوم) السعودية: حرب الناقلات إحدى تكتيكات إيران العسكرية

السبت، 15 يونيو 2019 10:37 ص

كاريكاتير الصحف السعودية.. الطوفان الأمريكى يطيح بزوارق إيران فى المياه العربية

السبت، 15 يونيو 2019 09:21 ص

كاريكاتير الصحف الإماراتية.. خامنئى يتحسر على فشل مخططات إيران التوسعية

السبت، 15 يونيو 2019 09:11 ص

تركى الفيصل: إيران تهدد السلام.. وتركيا وقطر تدعمان مليشيات تكفيرية فى ليبيا

السبت، 15 يونيو 2019 09:05 ص

مصدر أمريكى للحرة: إيران أطلقت صاروخين على طائرتين أمريكيتين فى الخليج

السبت، 15 يونيو 2019 02:50 ص

عماد أديب: إيران لا تريد دخول حرب مع أمريكا.. وسياساتها تهدف إلى رفع العقوبات

السبت، 15 يونيو 2019 01:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن مترو مصر الجديدة

شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن مترو مصر الجديدة

شاهد فى دقيقة.. كل ألقاب المحترفين فى أوروبا من هانى رمزى إلى صلاح

شاهد فى دقيقة.. كل ألقاب المحترفين فى أوروبا من هانى رمزى إلى صلاح

بطل بريطانى فى الجرى يهرب من جيرانه بسبب التفاح.. "مو فرح" ترك منزله فى لندن المقدر بـ1.3مليون جنيه استرلينى بسبب شقاوة أطفاله.. الجيران: رشقهم نوافذنا بثمار الفاكهة تسبب فى إزعاجنا.. وصديقه ينفى مزاعم السكان

بطل بريطانى فى الجرى يهرب من جيرانه بسبب التفاح.. "مو فرح" ترك منزله فى لندن المقدر بـ1.3مليون جنيه استرلينى بسبب شقاوة أطفاله.. الجيران: رشقهم نوافذنا بثمار الفاكهة تسبب فى إزعاجنا.. وصديقه ينفى مزاعم السكان

الاستاتيكا ترسم البسمة على وجوه طالبات الثانوية العامة فى الزيتون

الاستاتيكا ترسم البسمة على وجوه طالبات الثانوية العامة فى الزيتون

فيفا لـ محمد صلاح: عيد ميلاد سعيد ونتمنى لك مزيدا من التألق

فيفا لـ محمد صلاح: عيد ميلاد سعيد ونتمنى لك مزيدا من التألق

مش عايز ياكل ومغلبك ..5 نصائح هتساعدك للتعامل مع طفلك

مش عايز ياكل ومغلبك ..5 نصائح هتساعدك للتعامل مع طفلك

قصة صورة.. قميص الفراعنة هدية لاعبى المنتخب بتوقيعاتهم للرئيس السيسى

قصة صورة.. قميص الفراعنة هدية لاعبى المنتخب بتوقيعاتهم للرئيس السيسى

فيديو معلوماتى.. فوائد العسل الأبيض للصحة والجمال

فيديو معلوماتى.. فوائد العسل الأبيض للصحة والجمال

صرف رواتب 6 ملايين موظف بالدولة من 23 إلى 28 يونيو الجارى

صرف رواتب 6 ملايين موظف بالدولة من 23 إلى 28 يونيو الجارى

المترو يبدأ تطبيق الزيادات الجديدة على تذاكر واشتراكات مستخدمى الخط الثالث

المترو يبدأ تطبيق الزيادات الجديدة على تذاكر واشتراكات مستخدمى الخط الثالث

مواعيد مباريات اليوم السبت 15 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 15 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

صور.. شاهد اللقطات الأجمل للفضاء خلال عام 2019

صور.. شاهد اللقطات الأجمل للفضاء خلال عام 2019

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة