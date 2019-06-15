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المغرب.. مواطنة ألمانية تتعرض للطعن فى طنجة

السبت، 15 يونيو 2019 03:00 ص
المغرب.. مواطنة ألمانية تتعرض للطعن فى طنجة الشرطه المغربية
وكالات

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قال موقع "هسبريس" المغربي، امس الجمعة، إن الشرطة المغربية في مدينة طنجة (شمالي المملكة) استنفرت لاعتقال مشتبه به إثر حادث طعن مواطنة ألمانية ، حسبما نشرت وكالة انباء روسيا اليوم . 
 
وبدأت الشرطة القضائية في مدينة طنجة بحثا تحت إشراف النيابة العامة المختصة من أجل توقيف شخص اعتدى جسديا بواسطة سلاح أبيض على مواطنة ألمانية تناهز من العمر حوالي خمسين سنة.
 
وأفاد بيان للمديرية العامة للأمن بأنه وبحسب المعلومات الأولية للبحث بالإضافة إلى إفادات أحد الشهود في مسرح الجريمة، فإن المتورط في هذا الاعتداء يشتبه في كونه على معرفة سابقة بالضحية.
 
وأضافت المديرية أن المشتبه به كان يمكث رفقة أحد معارفه مع الضحية في شقة واحدة لمدة ناهزت شهرا تقريبا، قبل أن يدخل معها في عراك بالطريق العام، ويحاول تجريدها من حقيبتها اليدوية، ويعرضها لاعتداء جسدي بواسطة سلاح أبيض.
 
وأكدت في بياناها أن الأبحاث والتحريات المكثفة تتواصل لتوقيف المتورط في القضية، والكشف عن خلفيات ودوافع ارتكابه لهذه الأفعال الإجرامية.
 
كما أشارت إلى أن المواطنة الألمانية تتمتع بالرعاية الطبية في المستشفى وتتلقى العلاجات الضرورية.

الشرطه المغربية

طنجة

المانيا

سلاح أبيض

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