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المعهد القومى للمعايرة يستضيف عمومية المنظمة الأفريقية للمترولوجيا

السبت، 15 يونيو 2019 12:00 ص
المعهد القومى للمعايرة يستضيف عمومية المنظمة الأفريقية للمترولوجيا وزارة التعليم العالى - أرشيفية
وائل ربيعى

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يستضيف المعهد القومى للمعايرة، التابع لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، الاجتماع الثالث عشر للجمعية العمومية للمنظمة الأفريقية للمترولوجيا (AFRIMETS) واجتماعات اللجان الفنية وورش العمل المصاحبة، وذلك خلال الفترة من7 إلى 12 يوليو 2019، بمشاركة ممثلين لأكثر من 30 دولة على مستوى قارة أفريقيا، بالإضافة إلى ممثلين عن المنظمات الدولية المترولوجية والمكتب الدولى للموازيين والمقاييس بفرنسا BIPM.

وتشمل فعاليات الاجتماع العديد من اجتماعات اللجان الفنية المتخصصة فى شتى مجالات علوم القياس، بالإضافة إلى عقد ورش عمل عن تفعيل التعريفات الحديثة لوحدات القياس واختبارات المطابقة لأجهزة القياس فى أفريقيا.

وتهدف المنظمة الأفريقية للمترولوجيا إلى دعم التجانس فى القياس على مستوى دول أفريقيا لضمان جودة المنتجات وتعزيز التجارة الدولية، والسلامة والصحة.

جدير بالذكر أن المعهد القومى للمعايرة يعد أحد أعمدة البنية التحتية للجودة بجمهورية مصر العربية، وهو عضو أساسى وفاعل بالمنظمة الأفريقية بموجب التوقيع على الاتفاقية المشتركة للأعضاء، ويتولى أعضاء من المعهد بعض المراكز القيادية بالمنظمة الأفريقية، الأمر الذى يساهم فى المشاركة فى اتخاذ القرار ويدعم مصالح المعهد بالمنظمة.


المعهد القومى للمعايرة

التعليم العالى

الجمعية العمومية للمنظمة الافريقية للمترولوجيا

القياس والمعايرة

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