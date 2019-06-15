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المصرية للاتصالات تحصل على جائزة أفضل صفقة تمويل منظم في شمال أفريقيا

السبت، 15 يونيو 2019 12:02 م
المصرية للاتصالات تحصل على جائزة أفضل صفقة تمويل منظم في شمال أفريقيا عادل حامد
كتبت هبة السيد

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حصلت الشركة المصرية للاتصالات على جائزة "أفضل صفقة تمويل منظم في شمال أفريقيا" وذلك خلال الحفل السنوي الحادي عشر  للمجلة المالية لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA Finance) والذي أقيم في لندن لتوزيع جوائز إعادة التمويل وإعادة التسعير وإعادة الهيكلة لعام 2018.

 

وقد حصلت المصرية للاتصالات على الجائزة عن القرض  المشترك متوسط الأجل بقيمة 500 مليون دولار أمريكي والذي تم توقيعه في أكتوبر 2018 بترتيب من بنك أبوظبي الأول وبنك المشرق.

 

وكانت المصرية للاتصالات قد أعلنت عن تغطية اكتتاب هذا القرض بنسبة 1.5 مرة، ويتماشى هذا القرض مع استراتيجية الشركة التمويلية والتي تهدف لخفض مصروفاتها التمويلية مع إدارة الالتزامات المستحقة من الدين في ضوء تدفقات الشركة النقدية، حيث يتيح هذا التمويل للشركة المرونة اللازمة للاستمرار في استثمارتها في بنيتها التحتية المحلية والدولية بالإضافة إلى تغطية نفقاتها الرأسمالية.

 

وصرح المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات قائلاً:" أن هذه الجائزة تظهر مقدار التفاني والجهد المبذول من قبل فريق العمل في التخطيط و القدرة على التفاوض للحصول على تسهيل إئتماني بشروط تمويلية مميزة ومعدة خصيصًا وفقا لاحتياجات الشركة وخطة أعمالها".

 

وأعرب حامد عن خالص تقديره لبنك أبوظبي الأول وبنك المشرق إلى جانب الأحد عشر بنكا المشاركين في توفير هذا التمويل المميز وتفهمهم التام لنموذج أعمال المصرية للاتصالات ودوافع نموها.

 

وقال كريستوفر مور المدير التنفيذي للمجلة المالية  لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا:"تتقدم المصرية للاتصالات بخطى سريعة على صعيد كافة أعمالها وما يصاحبه من تعزيز وضعها المالي لدعم نموها المحلي والتوسع في شراكاتها الدولية ذات الاهمية.  نجحت الشركة في الحصول على أول قرض مشترك بعملة أجنبية بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في عام 2018. حيث انعكست ملاءة الشركة القوية في كسب ثقة البنوك الإقليمية والدولية ".


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