المشدد 6 سنوات لربة منزل واثنين آخرين بتهمة تجارة المخدرات فى السلام

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة ربة منزل وأثنين آخرين، بالسجن المشدد 10 سنوات، وذلك بتهمة تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الاجرامى بتجارة المواد المخدرة، فى السلام.

البداية كانت أثناء ورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة السلام تفيد بقيام " سمر.س" 35 سنة بالإتجار فى المواد المخدرة متخذه من دائرة القسم وكرا لها لترويج المواد المخدرة بين المواطنين، وبعمل التحريات، تأكدت صحة المعلومات الواردة.

وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبطها أثناء تواجدها فى منزلها، وبحوزتها كمية كبيرة بلغت 800 جرام من مخدر البانجو، و 400 جرام من مخدر الهيروين، متخذه من المنزل وكرا لها لترويج المواد المخدرة، بمساعدة آخرين.

وبمواجهتها، اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتمت إحالتها للنيابة العامة، التى أحالتها لمحكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيق، التى أصدرت حكمها بالسجن المشدد 6 سنوات عليها.