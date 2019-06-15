سوبر كورة
Ads
السبت، 15 يونيو 2019 10:42 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

المشدد 6 سنوات لربة منزل واثنين آخرين بتهمة تجارة المخدرات فى السلام

السبت، 15 يونيو 2019 09:15 م
المشدد 6 سنوات لربة منزل واثنين آخرين بتهمة تجارة المخدرات فى السلام مخدرات ـ أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة ربة منزل وأثنين آخرين، بالسجن المشدد 10 سنوات، وذلك بتهمة تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الاجرامى بتجارة المواد المخدرة، فى السلام.

البداية كانت أثناء ورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة السلام تفيد بقيام " سمر.س" 35 سنة بالإتجار فى المواد المخدرة متخذه من دائرة القسم وكرا لها لترويج المواد المخدرة بين المواطنين، وبعمل التحريات، تأكدت صحة المعلومات الواردة.

وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبطها أثناء تواجدها فى منزلها، وبحوزتها كمية كبيرة بلغت 800 جرام من مخدر البانجو، و 400 جرام من مخدر الهيروين، متخذه من المنزل وكرا لها لترويج المواد المخدرة، بمساعدة آخرين.

وبمواجهتها، اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتمت إحالتها للنيابة العامة، التى أحالتها لمحكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيق، التى أصدرت حكمها بالسجن المشدد 6 سنوات عليها.

 

 


السجن المشدد

تجارة المخدرات

ربة منزل

قسم السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مترو الأنفاق: مد ساعات العمل طوال فترة بطولة أفريقيا للثانية صباحًا

مترو الأنفاق: مد ساعات العمل طوال فترة بطولة أفريقيا للثانية صباحًا

فيديو.. الرئيس السيسى يزور ملعب الدفاع الجوى ويوجه رسالته للاعبى المنتخب

فيديو.. الرئيس السيسى يزور ملعب الدفاع الجوى ويوجه رسالته للاعبى المنتخب

حاجة جميلة.. هكذت وصفت حلا شيحا زيارة السيسى معسكر المنتخب قبل أمم إفريقيا

حاجة جميلة.. هكذت وصفت حلا شيحا زيارة السيسى معسكر المنتخب قبل أمم إفريقيا

متبادلا القبلات مع حبيبته.. مهاجم انبى السابق يحتفل بخطوبته فى المغرب "فيديو"

متبادلا القبلات مع حبيبته.. مهاجم انبى السابق يحتفل بخطوبته فى المغرب "فيديو"

فيديو.. الشيخ عبد الله بن زايد يفتتح مقر سفارة الإمارات الجديدة فى صوفيا

فيديو.. الشيخ عبد الله بن زايد يفتتح مقر سفارة الإمارات الجديدة فى صوفيا

فيديو.. الكلاب الضالة تهاجم طفلا فى السعودية ووالده ينقذه من الموت

فيديو.. الكلاب الضالة تهاجم طفلا فى السعودية ووالده ينقذه من الموت

اليوم السابع: كأس الأمم الأفريقية يعود إلى أحضان أم الدنيا

اليوم السابع: كأس الأمم الأفريقية يعود إلى أحضان أم الدنيا

متجردا من مشاعر الأبوة.. سعودى يقتل طفله ويلقى به فى صحراء "عفيف" بالسعودية

متجردا من مشاعر الأبوة.. سعودى يقتل طفله ويلقى به فى صحراء "عفيف" بالسعودية

موجز أخبار 6.. ضبط 4 أشخاص نشروا أسئلة وامتحانات الثانوية عبر الإنترنت

موجز أخبار 6.. ضبط 4 أشخاص نشروا أسئلة وامتحانات الثانوية عبر الإنترنت

الكائن الغامض.. عالم رياضيات يابانى يبتكر وهم بصرى مذهل "فيديو"

الكائن الغامض.. عالم رياضيات يابانى يبتكر وهم بصرى مذهل "فيديو"

محمد صلاح يطارد 3 أهداف فى امم افريقيا 2019.. الفرعون يبحث عن أول لقب مع المنتخب بعد إنجاز الصعود للمونديال.. نجم ليفربول يحلم بالتتويج بلقب أفضل لاعب فى الكان.. والنجاحات الفردية تدعم "مو" بسباق الكرة الذهبية

محمد صلاح يطارد 3 أهداف فى امم افريقيا 2019.. الفرعون يبحث عن أول لقب مع المنتخب بعد إنجاز الصعود للمونديال.. نجم ليفربول يحلم بالتتويج بلقب أفضل لاعب فى الكان.. والنجاحات الفردية تدعم "مو" بسباق الكرة الذهبية

مرتضى منصور يطلق قذائفه فى مؤتمر صحفى بالقلعة البيضاء: انتخابات تكميلية على 4 مقاعد.. جروس ترك الفريق "مهلهل" ويجب دعم خالد جلال.. الكشف عن حقيقة التفاوض مع إسلام عيسى.. وتطبيق أسعار العضويات الجديدة الخميس

مرتضى منصور يطلق قذائفه فى مؤتمر صحفى بالقلعة البيضاء: انتخابات تكميلية على 4 مقاعد.. جروس ترك الفريق "مهلهل" ويجب دعم خالد جلال.. الكشف عن حقيقة التفاوض مع إسلام عيسى.. وتطبيق أسعار العضويات الجديدة الخميس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة