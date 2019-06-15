المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة تهريب مخدر الهيروين لشقيقه داخل السجن

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بالسجن المشدد 10 سنوات لعاطل، بتهمة محاولة إدخال وتهريب مواد مخدرة لشقيقه المحبوس داخل سجن النهضة، وذلك لبيعها لمتعاطى المخدرات من نزلاء السجن، حيث تم ضبط المضبوطات قبل تسليمه للمتهم الثانى.

البداية كانت، أثناء قيام قوة تأمين سجن 15 مايو، بتفتيش الزيارات المدخلة لنزلاء السجن من قبل ذويهم، حيث اشتبه فى عماد.ح 45 سنه عاطل، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية كبيرة من مخدر الهيروين بلغت 30 تذكرة، و 200 قراص مخدر، بالإضافة إلى كمية كبيرة أخرى من مخدر الحشيش، داخل الطعام الذى كان ينوى إدخاله لشقيقه بمسجنه.

وبمناقشته والمتهم الثانى اعترافا أنهما اتفقا فى زيارة سابقة على إحضار كمية كبيرة من المواد المخدرة، داخل الطعام بقصد ترويجها بين نزلاء السجن من متعاطى المواد المخدرة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحيلا المتهم لنيابة العامة، التى أحالتها بدورها لمحكمة الجنايات، التى أصدرت حكمها عليه بالسجن المشدد 10 سنوات.