المرور : علامات إرشادية و حواجز بمحيط أعمال تطوير الدائرى مع الأوتوستراد

كتب عبد الرحمن سيد

وضعت الإدارة العامة لمرور القاهرة، حواجز حديدية و علامات ارشادية لفصل حركة السيارات على التحويلة المرورية بسبب أعمال تطوير تقاطع الطريق الدائرى مع الأوتوستراد التى تستمر لمدة 30 يوما، لمنع الزحام وسط انتشار الخدمات المرورية بالمكان لمتابعة حركة المرور منعا للزحام.

وعينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، خدماتها المرورية لمواجهة أى كثافات متوقعة، ولتسيير حركة المرور، وذلك بمناسبة أعمال تطوير تقاطع الطريق الدائرى مع الأوتوستراد، وتجرى الأعمال عن طريق عمل تحويلة مرورية للثلث الأخير لمنزل الأوتوستراد القادم من المنيب تجاه الأوتوستراد ليكون المسار أسفل الطريق الدائرى لمسافة (120 مترًا) ثم العودة للمسار الطبيعى.