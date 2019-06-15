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المترو يبدأ تطبيق الزيادات الجديدة على تذاكر واشتراكات مستخدمى الخط الثالث

السبت، 15 يونيو 2019 09:00 ص
المترو يبدأ تطبيق الزيادات الجديدة على تذاكر واشتراكات مستخدمى الخط الثالث الخط الثالث للمترو
كتب رضا حبيشى

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بدأت وزارة النقل، صباح اليوم السبت، فى تطبيق الزيادات الجديدة على أسعار تذاكر واشتراكات الخط الثالث للمترو، وكذلك مستخدمى الخط الثالث من ركاب الخطين الأول والثانى، تزامنًا مع افتتاح وتشغيل للجمهور جزء جديد مع الخط الثالث والمسمى "مترو مصر الجديدة" والذى تم انتهاء تنفيذه بطول 4 كم وعدد 3 محطات نفقية تمتد من هارون حتى نادى الشمس بمصر الجديدة.
 

وقمست وزارة النقل التعريفة الجديدة للخط الثالث إلى ثلاث مناطق، حيث تتضمن المنطقة الأولى من محطة حتى عدد 9 محطات وسعرها خمسة جنيهات بدلا من ثلاث جنيهات، المنطقة الثانية حتى 16 محطة وسعرها 7 جنيهات بدلا من 5 جنيهات، وما يزيد عن 16 محطة سعرها 10 جنيهات بدلا من 7 جنيهات، مع استمرار ثبات أسعار تذاكر الخطين الأول والثانى.
 

كما أن استقلال الخطين الأول والثانى فقط شرطا لعدم تطبيق الزيادة الجديدة على الراكب، حيث إنه فى حالة مواصلة ركاب الخط الأول أو الخط الثانى رحلاتهم إلى الخط الثالث فإنهم سيعاملون معاملة الخط الثالث وستطبق عليهم تعريفة الخط الثالث بطول رحلتهم، بمعنى أن الراكب لو استقل عددًا معينًا من محطات الخط الأول أو الخط الثانى، واستكمل نفس رحلته باستقلال عدد آخر من محطات الخط الثالث سيعامل بسعر الخط الثالث خلال محطات الخطوط الثلاثة.
 

كما بدأت وزارة النقل تطبيق أسعار اشتراكات ومستخدمى الخط الثالث الجديدة والتى أصبحت كالتالى:
 

اشتراك الجمهور للخط الثالث لمدة شهر أو 60 رحلة أيهما أقرب ثلاثة فئات:

16 محطة لعدد 60 رحلة يكون سعر الاشتراك مخفض بنسبة 45% على أن يصبح سعر الاشتراك 230 جنيهًا بدلاً من 420 جنيهًا وتبلغ سعر الرحلة بهذا النوع من الاشتراك 383 قرش بدلا من 7 جنيهات.

25 محطة يكون سعر الاشتراك مخفض بنسبة 55% على ان يصبح سعر الاشتراك 270 جنيهًا بدلاً من 600 جنيه . وتبلغ سعر الرحلة بهذا النوع من الاشتراك 450 قرشا بدلا من 10 جنيهات.
 

أكثر من 25 محطة لعدد 60 رحلة يكون سعر الاشتراك مخفض بنسبة 40% على ان يصبح سعر الاشتراك 360 جنيهًا بدلاً من 600 جنيه. وتبلغ سعر الرحلة بهذا النوع من الاشتراك 600 قرش بدلاً من 10 جنيهات.
 

اشتراك الجمهور للخط الثالث لمدة ثلاث أشهر أو 180 رحلة أيهما أقرب ثلاث فئات:


 

16 محطة يكون سعر الاشتراك مخفض بنسبة 50% على أن يصبح سعر الاشتراك 630 جنيهًا بدلاً من 1260 جنيهًا وتبلغ سعر الرحلة بهذا النوع من الاشتراك 350 قرش بدلاً من 7 جنيهات.
 

25 محطة يكون سعر الاشتراك مخفض بنسبة 58% على ان يصبح سعر الأشتراك 760 جنيهًا بدلاً من 1800 جنيه وتبلغ سعر الرحلة بهذا النوع من الاشتراك 422 قرشًا بدلا من 10 جنيهات.
 

أكثر من 25 محطة يكون سعر الاشتراك مخفض بنسبة 45% على ان يصبح سعر الأشتراك 1000 جنيه بدلاً من 1800 جنيه وتبلغ سعر الرحلة بهذا النوع من الاشتراك 556 قرشًا بدلاً من 10 جنيهات.
 

مع معاملة ركاب الخط الأول والثانى فى حالة استقلال الخط الثالث معاملة الخط الثالث فى أسعار الاشتراكات كما الحال فى أسعار التذاكر.


اسعار تذاكر المترو الجديدة

غرامات المترو

اسعار تذاكر الخط الثالث

تذاكر المترو

سعر تذكرة المترو

سعر تذاكر المترو

اليوم السابع بلس

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